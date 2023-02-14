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МО Канады: НОРАД пока не может определить принадлежность трёх из четырёх сбитых объектов

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Представитель Министерства обороны Канады Пол Превост сообщил, что Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) пока не может определить принадлежность трёх из четырёх объектов, сбитых над территорией Канады и Соединённых Штатов.

Он отметил, что за последние две недели НОРАД идентифицировало четыре летательных объекта в воздушном пространстве Соединённых Штатов и Канады.

«Первый был официально определён как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трёх на данный момент не может быть определена», — цитирует Превоста ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в воздушном пространстве США.

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