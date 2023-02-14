МО Канады: НОРАД пока не может определить принадлежность трёх из четырёх сбитых объектов

Представитель Министерства обороны Канады Пол Превост сообщил, что Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) пока не может определить принадлежность трёх из четырёх объектов, сбитых над территорией Канады и Соединённых Штатов.

Он отметил, что за последние две недели НОРАД идентифицировало четыре летательных объекта в воздушном пространстве Соединённых Штатов и Канады.

«Первый был официально определён как высотный аэростат-разведчик КНР, принадлежность остальных трёх на данный момент не может быть определена», — цитирует Превоста ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в воздушном пространстве США.