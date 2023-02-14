Кирби: межведомственная группа США изучит ситуацию с неопознанными летающими объектами

Американский лидер Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в воздушном пространстве США.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, как передаёт ТАСС, Байден поручил изучить более широкие политические аспекты обнаружения, анализа и нейтрализации неопознанных летательных объектов, представляющих угрозу безопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью MSNBC заявила, что неопознанный объект в воздушном пространстве Канады был сбит истребителями ВВС США.