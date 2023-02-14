Узнать больше

Власти Турции: более 41 тысячи зданий из-за землетрясений разрушены или повреждены

Короткая ссылка
Власти Турции сообщили, что более 41 тыс. зданий из-за землетрясений оказались разрушены или повреждены.

Об этом сказал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«В десяти затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что окончательную оценку зданий в десяти пострадавших регионах планируют подготовить за неделю.

Также он заявил о возможности начала строительных работ в этих провинциях до конца февраля.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 31 643.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить