Власти Турции: более 41 тысячи зданий из-за землетрясений разрушены или повреждены

Власти Турции сообщили, что более 41 тыс. зданий из-за землетрясений оказались разрушены или повреждены.

Об этом сказал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«В десяти затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что окончательную оценку зданий в десяти пострадавших регионах планируют подготовить за неделю.

Также он заявил о возможности начала строительных работ в этих провинциях до конца февраля.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 31 643.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.