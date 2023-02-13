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Экс-советник президента США Болтон: Путин хорошо понимает английский язык и уверен в себе

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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык, но он позволяет своему переводчику делать свою работу.
Экс-советник президента США Болтон: Путин хорошо понимает английский язык и уверен в себе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Public Broadcasting Service в цикле материалов, посвящённых России и Владимиру Путину.

«Он всегда выглядел уверенным в себе. Ещё он понимает английский язык, это всегда преимущество», — сказал Болтон.

По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.

«Но он всегда был очень прямолинеен», — подчеркнул американский бывший чиновник.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» также описал личные качества президента России.

Он назвал Путина полной противоположностью Дональду Трампу — «хладнокровным, дисциплинированным, всегда хорошо подготовленным» человеком, который в совершенстве владеет немецким языком.

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