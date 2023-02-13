Экс-советник президента США Болтон: Путин хорошо понимает английский язык и уверен в себе

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык, но он позволяет своему переводчику делать свою работу.

Об этом он сказал в интервью Public Broadcasting Service в цикле материалов, посвящённых России и Владимиру Путину.

«Он всегда выглядел уверенным в себе. Ещё он понимает английский язык, это всегда преимущество», — сказал Болтон.

По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.

«Но он всегда был очень прямолинеен», — подчеркнул американский бывший чиновник.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» также описал личные качества президента России.

Он назвал Путина полной противоположностью Дональду Трампу — «хладнокровным, дисциплинированным, всегда хорошо подготовленным» человеком, который в совершенстве владеет немецким языком.