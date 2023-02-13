Экс-советник президента США Болтон: Путин хорошо понимает английский язык и уверен в себе
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью Public Broadcasting Service в цикле материалов, посвящённых России и Владимиру Путину.
«Он всегда выглядел уверенным в себе. Ещё он понимает английский язык, это всегда преимущество», — сказал Болтон.
По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.
«Но он всегда был очень прямолинеен», — подчеркнул американский бывший чиновник.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» также описал личные качества президента России.
Он назвал Путина полной противоположностью Дональду Трампу — «хладнокровным, дисциплинированным, всегда хорошо подготовленным» человеком, который в совершенстве владеет немецким языком.