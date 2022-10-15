Экс-канцлер Австрии Курц в мемуарах описал личные качества Путина

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах «Поговорим о политике» описал личные качествах президента России Владимира Путина.

Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на отрывки из книги, Курц рассказал о том, какими он увидел Путина, президента США Дональда Трампа, а также канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Как личность Путин — полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая», — отметил Курц.

По его воспоминаниям, Путин в совершенстве владеет немецким языком, однако российский лидер соглашался говорится на нём лишь тогда, когда рядом не было посторонних.

Как сказал бывший канцлер, кроме геополитических вопросов, а также взаимоотношений Евросоюза и России он в основном обсуждал с ним экономические вопросы. Российский лидер также на каждой встрече высказывался о разочаровании по отношению к НАТО, которое «нарушило своё обещание не продвигаться дальше на восток».

Вместе с этим Курц в книге отмечает, что на встрече с Трампом в США он увидел «неожиданно жизнерадостного и вежливого американского президента».

«Трамп вообще очень эмоциональный персонаж. Он вступает в разговор с большой долей спонтанности и в игровой форме испытывает безграничную радость, узнавая своего собеседника с помощью вопросов», — пишет он.

С Меркель же, по признанию Курца, у него «было очень хорошим» взаимопонимание, она даже предложила ему перейти на ты. При этом он отметил имевшиеся у них абсолютно противоположные мнения относительно ряда вопросов. В частности, он имел другой взгляд на ситуацию с беженцами.

В декабре 2021 года Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии и уходит из политики.