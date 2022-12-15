МИД: прорабатываются соглашения о безвизовом режиме со странами Персидского залива и Азии

Россия прорабатывает соглашения о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии.

Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он напомнил, что в настоящее время действует безвизовый режим с Объединёнными Арабскими Эмиратами и с Катаром.

«Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также ещё с рядом стран в Азии», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами.