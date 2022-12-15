Узнать больше

МИД: прорабатываются соглашения о безвизовом режиме со странами Персидского залива и Азии

Короткая ссылка
Россия прорабатывает соглашения о безвизовом режиме с рядом стран Персидского залива и Азии.
МИД: прорабатываются соглашения о безвизовом режиме со странами Персидского залива и Азии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он напомнил, что в настоящее время действует безвизовый режим с Объединёнными Арабскими Эмиратами и с Катаром.

«Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также ещё с рядом стран в Азии», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить