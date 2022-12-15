МИД: прорабатываются соглашения о безвизовом режиме со странами Персидского залива и Азии
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Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Он напомнил, что в настоящее время действует безвизовый режим с Объединёнными Арабскими Эмиратами и с Катаром.
«Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также ещё с рядом стран в Азии», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) и всеми её членами.