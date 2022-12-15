Захарова: Россия готова обсуждать продление зерновой сделки при выполнении пакета в целом

Москва открыта к различным предложениям и модификациям зерновой сделки при условии выполнения первоначальных договорённостей, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы открыты к различным предложениям (по зерновой сделке. — RT), к различным модификациям, которые могут обсуждаться на экспертном или президентском уровнях», — заявила она.

При этом Захарова отметила, что вторая часть сделки в настоящее время не реализуется «ни теми же темпами, которыми реализуется первая часть сделки, ни с теми же усилиями, которые вкладываются в реализацию первой части сделки».

5 декабря замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.