Захарова: Россия готова обсуждать продление зерновой сделки при выполнении пакета в целом
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«Мы открыты к различным предложениям (по зерновой сделке. — RT), к различным модификациям, которые могут обсуждаться на экспертном или президентском уровнях», — заявила она.
При этом Захарова отметила, что вторая часть сделки в настоящее время не реализуется «ни теми же темпами, которыми реализуется первая часть сделки, ни с теми же усилиями, которые вкладываются в реализацию первой части сделки».
5 декабря замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.