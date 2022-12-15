Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены.

Об этом он рассказал на полях Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент — он должен быть доступен по цене», — сказал Нехаммер.

Канцлер отметил, что оба эти пункта нужно объединить и развивать соответствующие модели.

Ранее страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ.