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Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок, безопасность энергетики должна быть обеспечена достаточным количеством газа на рынке при условии его доступной цены.
Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Martin Juen

Об этом он рассказал на полях Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент — он должен быть доступен по цене», — сказал Нехаммер.

Канцлер отметил, что оба эти пункта нужно объединить и развивать соответствующие модели. 

Ранее страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ.

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