Канцлер Австрии Нехаммер: лимит цен на газ в ЕС не должен привести к сокращению поставок
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Об этом он рассказал на полях Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
«Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент — он должен быть доступен по цене», — сказал Нехаммер.
Канцлер отметил, что оба эти пункта нужно объединить и развивать соответствующие модели.
Ранее страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ.