Хабек: страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ
- AP
«Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены, но мы ещё не закончили. Некоторые вопросы не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми», — сказал Хабек журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что министры энергетики ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ.