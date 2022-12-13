Хабек: страны ЕС добились прогресса по техническим вопросам о потолке цен на газ

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики страны Роберт Хабек сообщил, что министры энергетики ЕС добились прогресса по техническим вопросам, связанным потолком цен на газ. Для принятия решения требуется больше времени, признал он.

«Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены, но мы ещё не закончили. Некоторые вопросы не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми», — сказал Хабек журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что министры энергетики ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ.