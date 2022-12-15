Bloomberg: антиковидные протесты в Китае похожи на попытку устроить «цветную революцию»

Посол КНР во Франции Лу Шэй заявил, что протесты против политики «нулевой терпимости» к COVID-19 явно похожи на попытку устроить в стране «цветную революцию».

Об этом сообщает Bloomberg.

«Сначала люди вышли на улицы, чтобы выразить своё недовольство тем, что местные органы власти не смогли полностью реализовать меры, введённые центральным правительством, но затем протесты были быстро использованы иностранными силами», — сказал Лу Шэй.

Отмечается, что Китай впервые прямо обвинил иностранцев в демонстрациях, проведённых в десятках китайских городов в конце прошлого месяца.

Антиковидные протесты стали самыми массовыми беспорядками в азиатской стране за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что Китай смягчает меры по борьбе с COVID-19.