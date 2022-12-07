Китай смягчает меры по борьбе с COVID-19
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Из этого следует, что теперь граждане с бессимптомным течением COVID-19 или лёгкими симптомами смогут находиться на домашнем карантине, что является ещё одним смягчением ковидных правил.
Ранее людей с положительным результатом теста на вирус изолировали в госпиталях.
Меры, принимаемые китайскими властями относительно COVID-19, свидетельствуют о том, что КНР в скором времени может рассматривать коронавирус как сезонное заболевание, сообщает Sky News.
Отмечается, что в течение почти трёх лет в Китае действуют одни из самых строгих правил в отношении COVID-19 в мире.
Ранее сообщалось о протестах в Шанхае против коронавирусных ограничений.