Володин: легализация однополых браков в США ведёт к вырождению американской нации

Легализация однополых браков на федеральном уровне в США приведёт к вырождению американской нации, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведёт к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — заявил он в Telegram.

По данным Володина, за последние семь лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза.

По его словам, «обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Ранее Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».