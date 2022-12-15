Володин: легализация однополых браков в США ведёт к вырождению американской нации
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«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведёт к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — заявил он в Telegram.
По данным Володина, за последние семь лет количество однополых браков в США увеличилось почти в 2,5 раза.
По его словам, «обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США».
5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.
Ранее Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».