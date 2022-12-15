Mirror: западные дипломаты не верят в возможность возвращения Крыма под контроль Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на западного чиновника.
«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым... может вернуться под власть Украины», — говорится в сообщении издания.
Ранее издание Foreign Affairs сообщало, что наступление на Крым обернётся для Украины потерей поддержки стран Запада.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.