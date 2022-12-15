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Президент США Байден заявил о неизбежности новой пандемии

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Человечеству следует быть готовым к неизбежной новой пандемии, заявил президент США Джо Байден.

На саммите «США — Африка», который проходил в Вашингтоне, американский президент обсудил с лидерами стран Африки вопросы сотрудничества.

«И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится», — сказал Байден.

Он также отметил американо-африканское сотрудничество по вопросу борьбы со СПИДом и малярией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что в следующем году в мире завершится режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

В ноябре Гебрейесус заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90%.

29 мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%.

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