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Правительство Перу на фоне протестов ввело режим ЧП

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Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней на фоне массовых протестов. Об этом заявил министр обороны страны Альберто Отарола.

«На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране», — приводит РИА Новости его слова.

Отарола добавил, что этот режим будет гарантировать порядок, а также защиту перуанских семей.

Ранее президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу. Протесты начались после его отстранения от власти.

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