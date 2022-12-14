Правительство Перу на фоне протестов ввело режим ЧП
«На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране», — приводит РИА Новости его слова.
Отарола добавил, что этот режим будет гарантировать порядок, а также защиту перуанских семей.
Ранее президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента.
8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу. Протесты начались после его отстранения от власти.