Правительство Перу на фоне протестов ввело режим ЧП

Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней на фоне массовых протестов. Об этом заявил министр обороны страны Альберто Отарола.

«На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране», — приводит РИА Новости его слова.

Отарола добавил, что этот режим будет гарантировать порядок, а также защиту перуанских семей.

Ранее президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу. Протесты начались после его отстранения от власти.