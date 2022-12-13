Президент Перу допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов

Президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента. Об этом сообщила радиостанция RPP.

По словам главы государства, в ближайшие часы в столице будет проведено заседание с участием руководства вооружённых сил.

«Будет оценена возможность введения режима ЧП на национальном уровне. Я надеюсь, что до такой крайности не дойдёт. Призываю к спокойствию и миру», — цитирует её ТАСС.

Ранее Генпрокуратура Перу завела дело в отношении отправленного в отставку президента страны Педро Кастильо.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо. Протесты начались после его отстранения от власти.