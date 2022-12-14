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Трамп записал обращение в образе супергероя и анонсировал «важное объявление»

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Бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social записал видеообращение, где он представлен в образе супергероя, и анонсировал «важное объявление» на 15 декабря.
Трамп записал обращение в образе супергероя и анонсировал «важное объявление»
  • AP

«Америке нужен супергерой», — написал он.

Ранее Трамп обвинил американское Министерство юстиции в коррумпированности.

До этого он объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

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