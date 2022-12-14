Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада.

В своём Twitter Филиппо возмутился просьбой супруги президента Украины Елены Зеленской к Франции о передаче украинской стороне своих генераторов.

Политик поинтересовался, что украинские власти делают с миллиардами евро, которые Запад отправляет им ежемесячно.

Ранее обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию.