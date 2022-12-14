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Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада

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Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада.
Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада
  • Gettyimages.ru

В своём Twitter Филиппо возмутился просьбой супруги президента Украины Елены Зеленской к Франции о передаче украинской стороне своих генераторов. 

Политик поинтересовался, что украинские власти делают с миллиардами евро, которые Запад отправляет им ежемесячно.

Ранее обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию.

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