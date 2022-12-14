Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи от Запада
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В своём Twitter Филиппо возмутился просьбой супруги президента Украины Елены Зеленской к Франции о передаче украинской стороне своих генераторов.
Политик поинтересовался, что украинские власти делают с миллиардами евро, которые Запад отправляет им ежемесячно.
Ранее обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах заявил, что Киев каждый раз стремится исключить возможность переговоров с Москвой, потому что украинские власти живут за счёт конфликта, который предоставил им почти неограниченный доступ к деньгам и оружию.