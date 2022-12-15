В ГД оценили предполагающий ограничение участия России в СБ ООН проект резолюции США

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал проект резолюции, представленный членами палаты представителей США Стивом Коэном и Джо Уилсоном на рассмотрение конгресса. В документе говорится, что присутствие России в Совете Безопасности ООН сегодня якобы нарушает принципы и цели всемирной организации. На этом фоне проект предполагает в том числе ограничить участие России в СБ ООН и других органах и специализированных учреждениях.

Белик отметил, что новый американский проект резолюции — это очередная попытка сыграть на громкой теме, к которой США периодически возвращаются в своей информационной повестке.

«Начнём с того, что принципы ООН нарушают сами Штаты, сначала провоцируя и разжигая, а затем затягивая конфликты, но переводить стрелки и искать виновных — их фирменный стиль. Организация Объединённых Наций с их лёгкой руки превращается в площадку, на которой Вашингтон намерен сводить счёты в угоду своим геополитическим интересам, и противостояние России в этом вопросе Штатам очень мешает», — добавил депутат.

Вместе с тем Белик выразил мнение, что американским конгрессменам «не мешало бы заглянуть в учебники истории» и освежить в памяти, кто стоял у истоков создания ООН и как эта организация работает.

«Не секрет, что США наплевать на международные нормы и обязательства. Подменить понятия, переписать Устав — Вашингтон способен пойти на многое, но наша страна не позволит столь вольно жонглировать её правом вето в вопросах глобальной безопасности», — заключил парламентарий в беседе с RT.

Ранее стало известно, что Коэн и Уилсон внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, в котором среди прочего говорится об «аннексии» Россией регионов Украины, о «гуманитарном кризисе», «злоупотреблении» Москвой правом вето, которым она обладает в СБ ООН, «нарушении норм международного права» и прочем.

На этом фоне американские конгрессмены предложили принять меры, чтобы прекратить осуществление Россией её прав в Совбезе.

«Палата представителей... настоятельно призывает президента США поручить Госдепартаменту и другим профильным федеральным министерствам и ведомствам предпринять все необходимые шаги совместно с союзниками, партнёрами и другими странами, чтобы ограничить, приостановить или прекратить осуществление Россией прав и привилегий в Совете Безопасности ООН в соответствии с п. 1 ст. 23 Устава ООН», — уточнили они.

Вместе с тем, по их словам, то же должно быть сделано для ограничения, приостановки или прекращения участия или членства России в иных органах и специализированных учреждениях ООН.

В сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, что сценарий с исключением России из Совбеза ООН правовыми методами нереализуем.

ООН официально существует с 24 октября 1945 года. К этому дню Устав организации был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, США — постоянными членами Совбеза — и большинством других подписавших его государств.