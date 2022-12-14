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МИД: Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений

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Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений с ней, немецкие политики должны уяснить это раз и навсегда, заявили в российском МИД.
МИД: Россия не будет просить Германию о возобновлении экономических отношений
  • РИА Новости

Так там прокомментировали выступление немецкого канцлера Олафа Шольца 12 декабря на торжественном мероприятии по случаю 70-летия Восточного комитета германской экономики.

Во время выступления Шольц порассуждал о том, что после окончания СВО на Украине Россия «попросит о возобновлении экономических отношений с Германией».

«Но мы ни о чём просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда. Пусть Олаф Шольц сам отвечает за «затягивание поясов» бизнеса в ущерб его интересам», — предупредил МИД.

Министерство подчеркнуло, что именно необдуманная политика ФРГ привела к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества, которое десятилетиями обеспечивало рост германской промышленности.

2 декабря Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.

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