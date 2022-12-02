Times: Шольц выразил надежду на возврат к «мирному порядку» в отношениях с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если российский лидер Владимир Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей. Об этом пишет The Times.

В материале сказано, что точка зрения Шольца идёт вразрез с позицией «самых напористых противников» Путина из числа членов НАТО, при этом его слова свидетельствуют о том, что некоторые лидеры альянса начали формулировать более конкретные цели для достижения прочной договорённости с Москвой.

«Мы должны вернуться к соглашениям, которые действовали в последние десятилетия и которые служили основой мира и безопасности в Европе», — сказал канцлер.

Он отметил, что вернуться к «безопасному миру» можно будет при условии, если Россия проявит к этому готовность.

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