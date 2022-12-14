Полковник в отставке Макгрегор: США сигнализируют о нежелании переговоров по Украине

Бывший советник министра обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты посылают сигналы России о нежелании вести переговоры по Украине.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор считает, что исход конфликта на Украине будет определён на поле боя, так как Соединённые Штаты «не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации».

Также он заявил, что Вашингтон продемонстрировал, что не заинтересован в каких-либо иных подходах.

Ранее Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты фактически напрашиваются на Армагеддон, когда угрожают России применением ядерного оружия.

В конце ноября Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что Украина не побеждает и не сможет победить Россию.