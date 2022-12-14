Полковник в отставке Макгрегор: США сигнализируют о нежелании переговоров по Украине
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Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Макгрегор считает, что исход конфликта на Украине будет определён на поле боя, так как Соединённые Штаты «не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации».
Также он заявил, что Вашингтон продемонстрировал, что не заинтересован в каких-либо иных подходах.
Ранее Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты фактически напрашиваются на Армагеддон, когда угрожают России применением ядерного оружия.
В конце ноября Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что Украина не побеждает и не сможет победить Россию.