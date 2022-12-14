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Эрдоган: Анкара готова к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад.
Эрдоган: Анкара готова к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Интерфакс.

Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день через Турцию на западные рынки поступает каспийский газ.

«Необходимо уже начать работы по поставкам туркменского газа на западные рынки», — заявил Эрдоган.

Также он добавил, что Анкара готова обсуждать с Туркменистаном и Азербайджаном тему импорта электроэнергии в Турцию.

Ранее в МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.

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