Эрдоган: Анкара готова к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад.

Об этом сообщает Интерфакс.

Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день через Турцию на западные рынки поступает каспийский газ.

«Необходимо уже начать работы по поставкам туркменского газа на западные рынки», — заявил Эрдоган.

Также он добавил, что Анкара готова обсуждать с Туркменистаном и Азербайджаном тему импорта электроэнергии в Турцию.

Ранее в МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.