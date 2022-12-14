Эрдоган: Анкара готова к сотрудничеству с Баку и Ашхабадом по поставкам газа на Запад
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Об этом сообщает Интерфакс.
Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день через Турцию на западные рынки поступает каспийский газ.
«Необходимо уже начать работы по поставкам туркменского газа на западные рынки», — заявил Эрдоган.
Также он добавил, что Анкара готова обсуждать с Туркменистаном и Азербайджаном тему импорта электроэнергии в Турцию.
Ранее в МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.