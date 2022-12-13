В МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва надеется на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.

«По газовому хабу — это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грушко, газовый хаб будет в интересах как добывающих стран, так и потребителей.

Он также напомнил, что многие западные страны говорят о так называемом зелёном переходе, однако он не может осуществляться с той скоростью и в таких объёмах, как хотелось бы «мечтателям безуглеродного мира».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что обсуждение вопросов, связанных с созданием газового хаба в Турции, является главным итогом его визита в Стамбул.

В ноябре российский лидер Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.