Посол Ирана: Тегеран завершил переговоры с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли
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«Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены», — цитирует его РИА Новости.
По словам Джалали, договорённость должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в Иране.
В ноябре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.