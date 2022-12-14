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Посол Ирана: Тегеран завершил переговоры с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли

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Иран завершил переговоры с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли, договор ожидает ратификации, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
Посол Ирана: Тегеран завершил переговоры с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли
  • Gettyimages.ru

«Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джалали, договорённость должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в Иране.

В ноябре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.

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