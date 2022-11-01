Новак: Россия и Иран договорились в ближайшее время подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идёт о снижении барьеров на границах третьих стран. Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Новак рассказал, что российская и иранская стороны за восемь месяцев 2022 года нарастили товарооборот на 36,4%.