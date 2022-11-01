Новак: Россия и Иран нарастили товарооборот за восемь месяцев на 36,4%

Российская и иранская стороны за восемь месяцев 2022 года нарастили товарооборот на 36,4%, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном. — RT) прибавил 36,4% и составил $3,3 млрд», — приводит его слова РИА Новости.

Новак также допустил, что в ближайшее время товарооборот между двумя странами достигнет $4 млрд, так как растёт «рекордными темпами».

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех ранее заявил, что сотрудничество республики и России после событий на Украине и введения санкций стало расширяться.