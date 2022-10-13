В Иране заявили о расширении сотрудничества с Россией

Заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех заявил, что сотрудничество Ирана и России после событий на Украине и введения санкций стало расширяться.

Он отметил, что Тегеран уже долгое время находится в условиях санкционного давления, поэтому хорошо понимает Москву. Это способствует прочности отношений двух государств.

«После этого события, которое произошло между Россией и Украиной, на данный момент у нас сотрудничество с Россией стало больше и больше расширяться», — передаёт слова замминистра РИА Новости.

12—14 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя.

Ранее советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти заявил, что отказ России и Китая от расчётов в долларах является хорошим прогрессом.