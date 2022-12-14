Bloomberg: Apple может разрешить в ЕС загрузку приложений из сторонних магазинов

Американская компания Apple планирует разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на iPhone и iPad из сторонних магазинов, а не только из App Store, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с требованиями ЕС, которые начнут действовать в 2024 году.

По их данным, причиной решения послужили требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году. На данный момент Apple планирует ввести новые правила лишь в ЕС, однако если другие страны прибегнут к подобным мерам, то компания может расширить зону действия нововведений.

«Пользователи в рамках новых изменений смогут загружать стороннее программное обеспечение на свои iPhone и iPad без использования магазина приложений компании, обходя ограничения Apple и комиссию до 30%, которую она налагает на платежи», — говорится в материале.

В Apple эту информацию не прокомментировали.

Ранее CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Apple рассматривает возможность частичного переноса производства планшетов iPad из КНР в Индию.