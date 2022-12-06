CNBC: Apple изучает возможность частичного переноса производства iPad из Китая в Индию

Компания Apple рассматривает возможность частичного переноса производства планшетов iPad из КНР в Индию, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь о таком решении идёт на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также нарушения цепочек поставок в связи с введёнными Китаем антиковидными мерами.

В материале также сказано, что на данный момент нет конкретных планов переноса производства, однако, Apple продолжает консультации с индийскими официальными лицами.

При этом в Индии не хватает высококвалифицированных специалистов, которые обладают достаточным опытом создания таких технически сложных устройств, как iPad, уточняют источники.

4 декабря издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple ускорила процесс переноса части производства за пределы Китая.