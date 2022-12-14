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Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре

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Из-за роста тарифов Молдавия в прошлом месяце почти на треть сократила потребление газа.
Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Молдовагаз» Вадима Чебана.

По его словам, из-за роста тарифов и снижения доходов потребление газа снижается даже в холодный период.

«Только в ноябре на уровне бытовых потребителей у нас падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности», — сказал Чебан. 

Отмечается, что люди переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь. 

Глава «Молдовагаза» также уточнил, что на сегодняшний день нет предпосылок для снижения тарифа в будущем году. Наоборот, он может повыситься в условиях биржевых цен.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине.

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