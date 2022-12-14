Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре

Из-за роста тарифов Молдавия в прошлом месяце почти на треть сократила потребление газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Молдовагаз» Вадима Чебана.

По его словам, из-за роста тарифов и снижения доходов потребление газа снижается даже в холодный период.

«Только в ноябре на уровне бытовых потребителей у нас падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности», — сказал Чебан.

Отмечается, что люди переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь.

Глава «Молдовагаза» также уточнил, что на сегодняшний день нет предпосылок для снижения тарифа в будущем году. Наоборот, он может повыситься в условиях биржевых цен.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине.