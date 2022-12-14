Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за помощи Киеву

Продолжающаяся поддержка Украины со стороны президента Франции Эммануэля Макрона «безумна», заявил французский политик Флориан Филиппо.

Он сообщил, что Макрон объявил о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины на сумму €76,5 млн.

Политик отметил, что Франция продолжает поддержку Украины, в то время как французы лишаются работы, а в школах и больницах нет отопления.

«Когда же остановят этих безумцев?!» — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.

Ранее Макрон заявил, что главная задача открывающейся в Париже конференции, которая посвящена оказанию помощи Украине, — поддержка населения страны в зимний период.