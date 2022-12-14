Узнать больше

Вучич проведёт встречи со спецпредставителями США и ЕС

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич 14 декабря проведёт встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США Габриелем Эскобаром.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Вучича.

Отмечается, что встреча состоится в здании генерального секретариата президента республики.

Администрация сербского лидера анонсировала, что для присутствия СМИ открытым будет только протокольное начало встреч.

11 декабря Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить