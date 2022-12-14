Вучич проведёт встречи со спецпредставителями США и ЕС

Президент Сербии Александр Вучич 14 декабря проведёт встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и заместителем помощника госсекретаря США Габриелем Эскобаром.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Вучича.

Отмечается, что встреча состоится в здании генерального секретариата президента республики.

Администрация сербского лидера анонсировала, что для присутствия СМИ открытым будет только протокольное начало встреч.

11 декабря Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.