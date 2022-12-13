Посольство России в Перу призвало воздержаться от поездок по стране

Посольство России в Перу в связи с протестами в стране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы.

«В этой связи посольство рекомендует росгражданам воздержаться от поездок по стране и посещения центральных районов Лимы», — цитирует заявление РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что в последние дни в восьми регионах Перу и столице проходят массовые протесты, сопровождаемые перекрытием дорог, нападениями.

Ранее президент Перу Дина Болуарте допустила введение общенационального режима ЧП из-за протестов, проходящих в стране после смещения Педро Кастильо с поста президента.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо. Протесты начались после его отстранения от власти.