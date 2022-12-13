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Бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки в США

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В США после аварийной посадки загорелся стратегический бомбардировщик B-2. Инцидент произошёл на авиабазе в штате Миссури.
Бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки в США
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом пишет Military.com со ссылкой на военных.

По имеющимся данным, никто не пострадал.

«В работе B-2 Spirit ВВС США произошёл сбой во время планового полёта 10 декабря, самолёт получил повреждения на взлётно-посадочной полосе авиабазы Уайтмэн после успешного совершения аварийного приземления», — сообщил мастер-сержант Бет Дель Веккио.

«После приземления самолёта возник пожар. Пожарный расчёт базы потушил возгорание», — добавил он.

В начале декабря компания Northrop Grumman презентовала в США стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

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