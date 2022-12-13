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Член ОП Данюк прокомментировал заявление о дефиците вооружений в странах НАТО

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США Джулианн Смит о том, что страны НАТО столкнулись с реальным дефицитом вооружений из-за поставок оружия украинской армии.
Член ОП Данюк прокомментировал заявление о дефиците вооружений в странах НАТО
  • AFP
  • © John THYS

«Мы видим, что эта абсолютно бездумная политика Запада привела к тому, что страны НАТО столкнулись с реальным дефицитом вооружений», — считает эксперт.

По его мнению, многие политики внутри этих стран думают, что поддержку нужно сократить или отказаться от неё.

«Она делает многие страны очень уязвимыми. И с точки зрения военного потенциала, и с точки зрения военно-промышленного комплекса, потому что вряд ли эти запасы в скором времени бесплатно будут пополнены США или другими странами», — отмечает Данюк.

По его словам, на фоне успехов российской армии многие политики внутри стран НАТО будут готовить общественное мнение к тому, чтобы прекратить процесс передачи боеприпасов и систем вооружения по причине их неэффективности.

Ранее постпред США заявила о реальном дефиците вооружений в странах НАТО из-за Украины.

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