Постпред США заявила о реальном дефиците вооружений в странах НАТО из-за Украины

Страны НАТО столкнулись с реальным дефицитом вооружений из-за поставок оружия украинской армии. Альянс работает с военно-промышленным комплексом для восполнения запасов. Об этом сообщила постпред США при организации Джулианна Смит.

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу НАТО, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу», — цитирует Смит РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее признал наличие дефицита боеприпасов в стране.

По данным Госдепа США на конец ноября, союзники и партнёры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд.