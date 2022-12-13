Узнать больше

Рябков: Россия отвечает на шаги США в отношении дипломатов по принципу «око за око»

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона ответит на то, что группа российских дипломатов будет вынуждена покинуть США в начале 2023 года.
Рябков: Россия отвечает на шаги США в отношении дипломатов по принципу «око за око»
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Американцы ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трёхлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке, они навязывают свои правила игры в этой сфере, мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», не обязательно симметрично», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что группа российских дипломатов, которым американская сторона предписала покинуть страну, уедет из США 1 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить