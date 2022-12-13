Рябков: Россия отвечает на шаги США в отношении дипломатов по принципу «око за око»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона ответит на то, что группа российских дипломатов будет вынуждена покинуть США в начале 2023 года.

«Американцы ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трёхлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке, они навязывают свои правила игры в этой сфере, мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», не обязательно симметрично», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что группа российских дипломатов, которым американская сторона предписала покинуть страну, уедет из США 1 января.