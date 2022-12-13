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Россия предложила США установить предельную численность персонала в посольствах

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Россия предлагает США установить предельную численность персонала в посольствах, но пока отклика от Вашингтона нет, хотя вопрос затрагивался на переговорах в Стамбуле.
Россия предложила США установить предельную численность персонала в посольствах
  • AFP
  • © MANDEL NGAN

Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определённого предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять, сколько нужно народу на каком участке», — цитирует его РИА Новости.

Также Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными. 

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