Россия предложила США установить предельную численность персонала в посольствах
- AFP
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Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определённого предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять, сколько нужно народу на каком участке», — цитирует его РИА Новости.
Также Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными.