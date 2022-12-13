Россия предложила США установить предельную численность персонала в посольствах

Россия предлагает США установить предельную численность персонала в посольствах, но пока отклика от Вашингтона нет, хотя вопрос затрагивался на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определённого предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять, сколько нужно народу на каком участке», — цитирует его РИА Новости.

Также Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными.