Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал консультации с США в Стамбуле по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях полезными, но трудными.

«Мы оцениваем их как полезные, но трудные. Разговор был деловой. Прогресс минимален, и по большому счёту он — по второстепенным вопросам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по главным проблемам, которые касаются функционирования заграничных учреждений, визовых дел и ротации персонала, продвижения нет.

Он также добавил, что у российской и американской сторон есть намерения продолжить консультации.