Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными
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«Мы оцениваем их как полезные, но трудные. Разговор был деловой. Прогресс минимален, и по большому счёту он — по второстепенным вопросам», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, по главным проблемам, которые касаются функционирования заграничных учреждений, визовых дел и ротации персонала, продвижения нет.
Он также добавил, что у российской и американской сторон есть намерения продолжить консультации.