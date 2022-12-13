Рябков сообщил, что пока контактов с США по поводу Уилана не планируется

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что, по его данным, контактов с США на тему судьбы американского шпиона Пола Уилана сейчас на предполагается. Накануне о планах провести такие переговоры сообщил советник президента Соединённых Штатов Джейк Салливан.

«Я не знаю, что они имеют в виду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается», — сказал Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

У России «эпизодически» бывают контакты с американцами по разным линиям и на разных уровнях, подчеркнул замминистра.

«Они, конечно, могут любые вопросы ставить, но обменом занимаются люди, которые для этого выделены», — сказал он.

Вместе с этим во время пресс-конференции в Белом доме Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон на неделе проведут переговоры о судьбе Пола Уилана.

Сам Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий администрации президента США Джо Байдена для его освобождения.