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МИД Венгрии: новый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС.
МИД Венгрии: новый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом он заявил во время выступления на совещании глав энергетических ведомств стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение Сийярто было опубликовано на его странице в социальных сетях.

«Санкции оказались тупиковым путём и наносят всем серьёзный ущерб, однако Европа, к сожалению, до сих пор не отказалась от этой политики», — цитирует его ТАСС.

По его словам, обсуждаемый девятый пакет ограничений «очевидно, ещё больше ухудшит ситуацию в Европе».

«По предыдущим восьми пакетам санкций мы увидели, что каждый из них причинил больше вреда нам, европейцам, нежели тем, против кого эти санкции были направлены», — отметил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.

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