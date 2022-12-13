Премьер-министр Италии Мелони считает антироссийские санкции болезненными для страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.

«Конечно, санкции болезненны для нашей производственной отрасли, но показали себя эффективными, потому что имеют несомненный эффект на военные усилия России. Мы считали, что они имеют основополагающую роль, чтобы ускорить приход конца конфликта и привести к устойчивым переговорам», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» договорились продолжать оказывать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от ограничительных мер.