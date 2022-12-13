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Захарова: Совет Европы встал на путь мегафонной дипломатии в отношениях с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы встал на путь мегафонной дипломатии в отношениях с Россией.
Захарова: Совет Европы встал на путь мегафонной дипломатии в отношениях с Россией
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Комментарий опубликован на сайте МИД. 

По её словам, министерству поступают обращения СМИ с просьбой прокомментировать письмо генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич на имя главы МИД России Сергея Лаврова касательно выполнения Москвой решений Европейского суда по правам человека.

«К сожалению, Совет Европы встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с нами», — заявила Захарова.

Она отметила, что в Страсбурге поспешили предать это письмо огласке и опубликовать его фактически одновременно с передачей российской стороне. 

Также Захарова заявила, что «прежде чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить».

Ранее в МИД России заявили, что Евросоюз не хочет понять, что превратился в младшего, зависимого партнёра США. 

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