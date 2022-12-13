Глава МИД Франции: участники форума доноров Украины собрали около €1 млрд
- AP
- © Ted Shaffrey
«Конференция помогла собрать почти миллиард евро, чтобы помочь украинскому населению пережить зимний период», — цитирует её ТАСС.
По её словам, в том числе €415 млн предназначены для энергетического сектора.
Ещё €25 млн планируется направить на обеспечение водоснабжения, а €38 млн — на снабжение продовольствием.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года.