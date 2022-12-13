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Глава МИД Франции: участники форума доноров Украины собрали около €1 млрд

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Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участники форума доноров Украины собрали около €1 млрд. 
Глава МИД Франции: участники форума доноров Украины собрали около €1 млрд
  • AP
  • © Ted Shaffrey

«Конференция помогла собрать почти миллиард евро, чтобы помочь украинскому населению пережить зимний период», — цитирует её ТАСС. 

По её словам, в том числе €415 млн предназначены для энергетического сектора.

Ещё €25 млн планируется направить на обеспечение водоснабжения, а €38 млн — на снабжение продовольствием.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года.

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