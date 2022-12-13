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Глава ЕК: Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года 

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года.
Глава ЕК: Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года 
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом она заявила на конференции доноров помощи Украине в Париже. Её слова приводит ТАСС.

«Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, в ЕС достигли соглашения о выделении Киеву в следующем году €18 млрд. Она уточнила, что будет выделяться €1,5 млрд в месяц.

Ранее Совет ЕС согласовал пакет документов, предусматривающий выделение Украине кредитов на сумму €18 млрд в 2023 году.

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