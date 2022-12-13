Глава ЕК: Евросоюз профинансировал Киев на €90 млрд с 2014 года
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Об этом она заявила на конференции доноров помощи Украине в Париже. Её слова приводит ТАСС.
«Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд», — сказала фон дер Ляйен.
По её словам, в ЕС достигли соглашения о выделении Киеву в следующем году €18 млрд. Она уточнила, что будет выделяться €1,5 млрд в месяц.
Ранее Совет ЕС согласовал пакет документов, предусматривающий выделение Украине кредитов на сумму €18 млрд в 2023 году.