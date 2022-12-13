Захарова прокомментировала молчание западных СМИ об аварии на нефтепроводе в США
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Ранее появилась информация о том, что в пятницу, 9 декабря, более 14 тыс. баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone, принадлежащем компании TC Energy.
«Где же «разоблачительные» статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?» — написала Захарова в Telegram.
Она отметила, что СМИ пишут об этом «крайне дозированно», поскольку это «зелёная повестка».
«Экология — экологией, а политика по расписанию», — заключила Захарова.
В мае в российском МИД заявили, что секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.