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В МИД России назвали протесты в Монголии внутренним делом страны

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Заместитель главы МИД России Андрей Руденко назвал протесты в Монголии внутренним делом страны.
В МИД России назвали протесты в Монголии внутренним делом страны
  • РИА Новости

Об этом он сказал в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».

«Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Но они должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля в Монголии Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов задержаны после проведения обысков.

Задержания и обыски последовали после массовых акций протеста перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе.

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