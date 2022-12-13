В российском МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
- globallookpress.com
Об этом пишет РИА Новости.
«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России. — RT) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил Руденко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Моди якобы отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В сентябре состоялась встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.