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В российском МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием

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Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что в Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменён.
В российском МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России. — RT) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил Руденко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Моди якобы отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. 

В сентябре состоялась встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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