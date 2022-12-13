В российском МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что в Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменён.

Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России. — RT) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — заявил Руденко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Моди якобы отказался от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

В сентябре состоялась встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.