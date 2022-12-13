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Минтранс Турции: в очереди в Чёрном море осталось четыре танкера

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В Управлении мореходства Турции сообщили, что в Чёрном море в очереди на проход через турецкие проливы ожидают четыре танкера. Их владельцы не предоставили письмо о страховании.
Минтранс Турции: в очереди в Чёрном море осталось четыре танкера
  • AP
  • © Lefteris Pitarakis

«С учётом вновь прибывших к Босфору судов число танкеров, от которых мы ожидаем получить письмо, составляет всего четыре», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что из 26 танкеров, ожидавших в очереди, 22 предоставили требуемые турецкой стороной письма о страховании.

Ранее стало известно, что российский танкер «Волготранс-2701», который находился в Чёрном море в очереди у Босфорского пролива, прошёл через него и планирует осуществить стоянку в Мраморном море.

11 декабря Турция начала пропускать нефтяные танкеры, заблокированные в Босфоре.

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